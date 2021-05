Wat als Witsel toch niet fit geraakt? "Ik had hem sowieso al meegenomen in plaats van Praet of Vanaken"

De bondscoach heeft maandag zijn selectie bekendgemaakt en daar wordt nog altijd over gediscussieerd. Eigenlijk alleen over de plaatsen op het middenveld. René Vandereycken heeft daar ook zo zijn mening over.

De voormalige bondscoach heeft ook in de situatie van Axel Witsel gezeten. Voor het WK 1982 was hij ook geblesseerd, maar Guy Thys - toenmalig bondscoach - riep hem toch op. Net voor het toernooi werd duidelijk dat hij toch niet ging kunnen spelen en werd Jos Daerden aan de groep toegevoegd.

"Als Witsel toch nog zou afhaken, is de beste oplossing om Bryan Heynen erbij te halen. Want Tielemans, Praet en Vanaken zitten nu al in de definitieve selectie, maar geen van hen vind ik in aanmerking komen voor de positie van defensieve middenvelder", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Heynen heeft misschien niet dezelfde internationale ervaring, maar blinkt wel uit qua loopvermogen en balrecuperatie. Om de balans in de selectie te bewaren, had ik hem ­sowieso al in plaats van Praet of ­Vanaken geselecteerd."