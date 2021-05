CIJFER VAN DE WEEK: 276 - Ondanks coronacrisis blijft België zijn zonen uitsturen

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de migratiecijfers van voetbalspelers. Met daarbij ook het aantal Belgen die in het buitenland spelen.

Dat zijn er in 2021 liefst 276. Een opvallende stijging, want in 2020 ging het volgens het CIES over 'amper' 221 Belgen. Enkel in Frankrijk is de stijging nog groter.

1 op 41871

Brazilië is het land dat het meest zonen uitstuurt: liefst 1287 spelen elders. Frankrijk is tweede (946), Argentinië derde (780). België staat vijftiende in dat klassement.

Als we het bekijken op de totale populatie, dan zitten de Belgen met 1 per 41871 inwoners wel nipt in de top-10. IJsland doet het hier het strafst met 1 op 5585.

364

Omgekeerd zijn er wel momenteel ook 364 buitenlanders actief in de Belgische competities, goed voor een percentage van 48.2%.

Netto kunnen we dus stellen dat er eigenlijk meer buitenlanders in België actief zijn dan Belgen in het buitenland. 84 Fransen spelen in België, 76 Belgen in Nederland - om meteen de grootste 'migratiegolven' te schetsen.