Aimé Antheunis is door het oog van de naald gekropen: "Als je zes weken in coma ligt, dan weet je genoeg"

Aimé Antheunis is herstellend van het coronavirus en sprak over de moeilijke periode en zijn respect voor de mensen die in de zorg werken.

Aimé Antheunis (77) is erg ziek geweest ten gevolgde van het coronavirus. In een gesprek met VTM Nieuws had hij het over zijn strijd tegen de ziekte en het respect dat hij heeft voor de mensen die in de zorg werken.

“Als je zes weken in coma ligt, dan weet je genoeg”, aldus Antheunis. “Als ze naar u thuis bellen en zeggen dat je morgen misschien niet meer gaat halen, dan slik je toch even. Enkel mijn geur- en reukvermogen was ik niet kwijt. Ik heb zes maanden in bed gelegen, nierstenen gehad, noem het maar op. Ik heb geluk gehad.”

Aimé Antheunis wil graag nog meer respect zien voor de mensen die in de zorg werken. “Een jaar terug applaudisseerden mensen nog voor het personeel in de zorg, waarom nu niet meer? Ik vind dat die mensen dat nu nog meer verdienen dan voordien. Het zijn helden.”

Antheunis was in het verleden bondscoach van de Rode Duivels en in België actief bij een resem clubs. Zijn grootste successen kende hij bij Anderlecht en Racing Genk. In totaal werd hij driemaal kampioen, won éénmaal de Beker van België en werd hij driemaal trainer van het jaar.