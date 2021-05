FC Barcelona gaat zich versterken met twee internationals

Sergio Aguëro wordt behoudens verrassingen de nieuwe spits van FC Barcelona. Berichten uit Spanje gaven dit eerder al aan, en nu komt ook de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano met witte rook via Twitter. Zo zou er een akkoord bereikt zijn en tekent hij een contract tot 2023.



Daar blijft het volgens Romano niet bij, want zo zou ook Memphis Depay stevig op weg zijn naar Camp Nou. De aanvaller van Lyon stond ook vorige zomer al op het transferlijstje van Koeman.

Sergio Agüero to Barcelona, here we go! He’s set to join until June 2023, agreement reached. Bonus included in case Barça will win the UCL. 🔵🔴 #FCB



More: Barcelona are also getting closer to sign Memphis Depay. He confirmed to his new lawyers that he wants to join Barça 🚨🇳🇱