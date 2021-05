Anderlecht moet strijd aangaan met verschillende Ligue 1-clubs voor 'beste rechtsachter uit Ligue 2'

In zijn zoektocht naar versterkingen voor volgend seizoen zou Anderlecht wel eens in Frankrijk kunnen terechtkomen. Naar verluidt staat Akim Zedadka, een rechterflankverdediger die dit seizoen hoge ogen gooide in de Franse Ligue 2, op de radar van Anderlecht.

Dat meldt Footmercato. Anderlecht is wel lang niet de enige club die hengelt naar zijn diensten. Zedadka kan ook rekenen interesse van Olympique Marseille, Bordeaux, Brest en Montpellier. Allemaal Ligue 1-ploegen die dus geloven dat Zedadka het potentieel heeft om het te maken op het hoogste niveau. De 25-jarige flankverdediger is dan ook tot ontbolstering gekomen bij Clermont, dat tweede eindigde in de Ligue 2 en zo de rechtstreekse promotie naar de Ligue 1 afdwong. Zedadka werd door de UNFP uitgeroepen tot beste rechtsachter uit de Ligue 2. Optie automatisch gelicht Sowieso hoeft de Fransman dus niet langer op dat tweede niveau uit te komen. De hoogste klasse in Frankrijk lonkt, tenzij Anderlecht hem weet weg te plukken. Zijn contract bij Clermont liep in principe af, maar is door de promotie van de club automatisch met één seizoen verlengd.