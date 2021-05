Club Brugge-huurling kroont zich tot held in Griekenland

PAOK Saloniki heeft zaterdag de Griekse voetbalbeker op zak gestoken. In de finale in Athene won PAOK met 2-1 van kampioen Olympiakos. Zo mist Olympiakos een tweede dubbel op een rij. De held van PAOK was Club Brugge-huurling Michael Krmencik, hij scoorde in de slotminuut de winning goal.

In de competitie werd PAOK vierde op twintig punten van kampioen Olympiakos, maar in de bekerfinale trokken ze aan het langste eind. De Portugees Vierinha bracht PAOK 0-1 voor na 36 minuten. M'Vila maakte in het begin van de tweede helft gelijk, maar het venijn van PAOK zat in de staart. Invaller Krmencik stond 10 minuten op het veld toen hij in de 90e minuut de 1-2 scoorde. Het is voor het team uit Thessaloniki de achtste bekerwinst in de clubgeschiedenis.