Tristesse in Luik: Amallah aangevallen door eigen supporters

Het seizoen van Standard is één grote ontgoocheling geworden voor de fans: slecht in de competitie, geen bekerwinst en vijf nederlagen op zes in de Europe Play-offs. Zaterdagavond kookten de potjes over.

Voor de match hingen er aan de poorten al heel wat spandoeken die in niet mis te verstane bewoordingen om uitleg vroegen. Maar het liep pas echt uit de hand na de match. Selim Amallah, die als 19de man afviel, verliet als eerste de parking en stopte om wat handtekeningen uit te delen aan kinderen die aan de poort stonden te wachten. Maar er stonden ook andere supporters en de sfeer veranderde al snel. Er werd gespuwd en met bier geworpen op de auto van de man die met 14 doelpunten en 5 assists toch wel nog de enige was die Standard wat hoop gaf dit seizoen. Hij kreeg ook heel wat verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Het zit dus niet echt goed bij de Rouches.