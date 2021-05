Mannaert schermt met interesse in enkele sterkhouders, maar... Club Brugge laat enkel onder deze twee voorwaarden een speler vertrekken

Club Brugge staat voor een belangrijke transferzomer. De Belgische landskampioen moet zich versterken op enkele posities, maar Vincent Mannaert zal tussendoor moeten proberen om de sterkhouders aan boord te houden. Wat die vertrekkers betreft: alles hangt af van twee cruciale voorwaarden.

Odilon Kossounou, Charles De Ketelaere en Noa Lang zijn de drie blauw-zwarte pionnen die worden gelinkt aan een transfer. Club Brugge heeft hét voordeel dat alle troeven in handen zijn van Vincent Mannaert.

Club Brugge heeft de voorbije seizoenen een ferm spaarpotje aangelegd. Concreet wil dat zeggen dat blauw-zwart géén enkele speler moet verkopen om zelfbedruipend te blijven. Integendeel: ook deze zomer zal er geïnvesteerd worden.

© photonews

Vincent Mannaert wil gerust meewerken aan een transfer voor Kossounou, De Ketelaere, Lang of een andere pion. Maar dat zal dan wel aan blauw-zwarte voorwaarden zijn. Kort samengevat zijn dat er eigenlijk twee.

Juiste club

Eerst en vooral moet een degradatiekandidaat uit één van de grote competities niet komen aankloppen. Enkel als het een leuke stap vooruit is voor de speler in kwestie wil Mannaert rond de tafel gaan zitten. Waarom tegen de Engelse degradatie gaan vechten als je in het Jan Breydelstadion Champions League kan spelen?

Juiste prijs

Maar ook de blauw-zwarte bankrekening moet aangevuld worden. SSC Napoli opende de debatten met een bod van amper tien miljoen euro op De Ketelaere. Partenopei is ongetwijfeld een mooie stap voor het jeugdproduct, maar zo’n bedragen worden tegenwoordig weggelachen in West-Vlaanderen.