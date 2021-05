Krijgt Cyriel Dessers volgend seizoen opnieuw volop zijn kans bij KRC Genk? "Zo'n spitsen zijn niet makkelijk te vinden"

Cyriel Dessers leek in de Champions Play-offs helemaal onder stoom te komen. De jonge aanvaller scoorde drie doelpunten in vier wedstrijden in deze play-offs, terwijl hij in de reguliere competitie 'slechts' goed was voor vier doelpunten in 28 wedstrijden.

Cyriel Dessers kende een moeilijk seizoen bij KRC Genk. Het komt uiteraard ook door het uitstekende seizoen van Paul Onuachu, want de aanvaller was goed voor 35 doelpunten in alle competities samen. Onuachu lijkt volgend seizoen echter te vertrekken bij de Limburgers en dus lijkt er een kans voor Dessers in de maak. Dimtri De Condé, sportief directeur bij KRC Genk, vertelde bij TVL Sportcafé dat de spits zijn kans zal krijgen. "Dessers is een aanvaller die in een match zo'n vijf kansen voor zichzelf bij elkaar kan spelen. Zo'n spitsen zijn niet makkelijk te vinden. Hij zal zeker nog zijn kans krijgen, maar hij zal moeten vechten voor zijn plaats", aldus De Condé.