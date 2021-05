Sporting Charleroi heeft het eerste deel van zijn huiswerk al klaar

Sporting Charleroi heeft vandaag zijn nieuwe sportieve staf voorgesteld.

Charleroi kende een fantastische eerste seizoenshelft maar zakte nadien als een kaartenhuisje in elkaar. Karim Belhocine werd bedankt voor bewezen diensten en Edward Still werd hoofdtrainer. Vandaag kondigde hij zijn nieuwe staf aan.

De meest opvallende naam is deze van zijn broer, Nicolas Still. Dat kon u al HIER lezen. Verder verandert Still niet al te veel aan de bestaande staf. Clubiconen Frank Defays en Mario Notaro blijven aan als respectievelijk T2 en sportief adviseur.



Beloftencoach Samba Diawara wordt gepromoveerd. Hij wordt T3 en zal zich daarnaast ook bezighouden met de postformatie van de grootste talenten. Fysiektrainer Philippe Simonin en keeperstrainer Cédric Berthelin waren ook al aan de slag bij Charleroi.