Nicolas Still verlaat Antwerp en vervoegt zijn broer in 'Le Pays Noir'

Nicolas Still verlaat Antwerp en gaat aan de slag bij de ploeg van zijn broer.

De familie Still is een 'hot topic' de laatste weken. Will Still is interim trainer af bij Beerschot en ondanks een lopend contract blijft zijn toekomst onzeker. De kans is klein dat hij een stap gaat terugzetten en opnieuw assistent gaat worden. In dit geval zou dit van Peter Maes zijn die juist is aangesteld als nieuwe trainer van Beerschot.

Edward Still is hoofdtrainer geworden bij Sporting Charleroi en heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn broer, Nicolas, de nieuwe video analist wordt. Nicolas Stil was een hele tijd de vaste video analist van Ivan Leko. De twee leerden elkaar kennen bij STVV en nadien werd de samenwerking verder gezet bij Club Brugge, Al-Ain en Antwerp. Ivan Leko vertrok naar China met Edward Still in zijn kielzog maar Nicolas bleef bij Antwerp als video analist van Vercauteren. Nu stopt het verhaal van de nog steeds maar 24-jarige Nicolas bij Antwerp en vervoegt hij zijn broer bij Sporting Charleroi.