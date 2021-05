Juklerød zet puntjes op de i na maanden in B-kern Antwerp: "Meer respect verwacht" en "Gewoon onprofessioneel"

Het einde van de lijdensweg voor Simen Juklerød is bijna voorbij. Een nieuw avontuur in Genk wacht. Bij Antwerp behoorde de Noor de voorbije maanden niet meer bij de selectie nadat hij na het uitblijven van een contractverlenging in Genk tekende.

In oktober 2020 had Antwerp nochtans laten verstaan dat het de overeenkomst met Juklerød wilde verlengen. "Ze lieten weten dat dat hun intentie was. Maar meer niet. In de maanden nadien is er nooit een voorstel gekomen. Mijn makelaar is nooit meer gecontacteerd geweest. Dat vond ik raar, na 2,5 goeie jaren. Het voelde aan alsof ze mij niet respecteerden", beschrijft de speler zijn gevoel over de kwestie aan Het Nieuwsblad.

De flankverdediger trok er dan maar zijn conclusies uit. "Toen er mooie aanbiedingen van andere clubs kwamen, heb ik dan het zekere voor het onzekere genomen en bij Genk getekend. Want met de nieuwe coach was ik zelfs niet zeker dat ik na Nieuwjaar zou blijven spelen. En dan was de interesse van die clubs misschien bekoeld."

Geen persoonlijke mededeling

Juklerød zou nu ook niet spelen: een beslissing van het bestuur. "Dat was toch een verrassing voor mij. Ik zou starten in de bekermatch tegen La Louvière, maar toen ik de dag van de match naar het stadion kwam, zag ik even later een nieuwe lijst passeren in onze Whatsapp-groep. En daar stond ik niet meer tussen. Ze hebben mij zelfs niet persoonlijk meegedeeld dat ik niet meer mocht meedoen."

De betrokken speler heeft ook niet het minste begrip voor dat besluit. "Ik had het begrepen als ik tegen Genk niet zou mogen spelen. Maar niet dat ik uit de selectie vloog. Iedereen weet dat ik sowieso mijn best was blijven doen. De ploegmaats wilden ook dat ik bij de groep bleef. Maar oké, ineens was ik niet meer welkom en mocht ik zelfs niet meer meetrainen. Ik had meer respect verwacht."

Interesse uit New York en Spanje

Bij Antwerp wilden ze natuurlijk liever dat ze hem nog in de winter konden verkopen, om er dan nog een centje aan te verdienen. "Dat had gekund. New York City was geïnteresseerd. Er was ook een Spaanse club die me meteen wilde kopen. Maar uiteindelijk is het wel mijn toekomst en mijn keuze. Als ze daar dan kwaad om zijn, is dat gewoon onprofessioneel."