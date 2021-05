Brentford promoveert naar de Premier League

Brentford kan zich opmaken voor de Premier League.

Brentford speelde deze middag in het mythische Wembley stadion tegen Swansea met als inzet een plaats in de Premier League. De wedstrijd werd bijgewoond door 11.689 supporters die met het mooie weer er een echt feest van konden maken.

Brentford eindigde de reguliere competitie op de 3de plaats met 7 punten voorsprong op Swansea dat 4de eindigde. Een klein verschil in een competitie waarin 46 wedstrijden worden gespeeld.

De 'thuisploeg' kwam op voorsprong via Ivan Toney die na een strafschop de 1-0 op het bord zette. Nog geen 10 minuten later stond de eindstand al vast. Emiliano Marcondes nette de 2-0 en zo staat Brentford in de Premier League.

Eén ex-Jupiler Pro League speler tussen de lijnen deze middag. Namelijk ex-Zulte Waregem verdediger Henrik Dalsgaard verdedigt de kleuren van Brentford.