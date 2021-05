Ex-profvoetballer heeft zijn vraagtekens en geeft alternatief: "Ik snap niet waarom Witsel meegaat"

Het EK komt met rasse schreden dichterbij. Tijd om knopen door te hakken dus in de selectie van de Rode Duivels.

Waarom maakt de bondscoach die keuze, vraagt ex-profvoetballer en analist Mo Messoudi zich af. “Ik snap niet waarom Axel Witsel meegaat. Zelfs mocht die tijdens het toernooi fit geraken, gaat die nooit helemaal top zijn wanneer dat nodig is”, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Messoudi zou nog een andere wijziging doorvoeren. “Ik bedoel: als je de halve finales wil halen, heb je naarmate zo’n toernooi vordert net spelers nodig die voldoende fysiek hebben om het verschil te maken. Dat lukt hem nooit. Ik had daar Bryan Heynen genomen en in plaats van een Nacer Chadli pakte ik Charles De Ketelaere die niet alleen in de afgelopen competitie maar ook in de Champions League goed was.”

En dan is er nog het geheime wapen. “Christian Benteke kan dan weer van goudwaarde zijn. Hij is net op tijd weer fit. Hem vind ik het wapen dat we nodig hebben tegen ploegen die zich gaan ingraven wanneer je met voorzetten moet gaan spelen. Ik heb nog met hem gespeeld, hij is een droom voor spelers met een gouden pass of voorzet als Kevin De Bruyne en Eden Hazard.”