Zorgen voor Martinez? "Er is meer dan het gelaat dat een deuk heeft gekregen" en "Je zit al met Witsel en het geval Hazard ..."

De blessure van Kevin De Bruyne is niet het enige probleem dat analist Gilles De Bilde nu ziet voor Roberto Martinez.

Of hij fysiek helemaal klaar zal raken bij de start van het EK? Dat is nog koffiedik kijken. Maar er is meer aan de hand.

"In welke toestand krijg je hem? Dat is de vraag. Want het is niet enkel zijn gelaat dat een deuk heeft gekregen, ook zijn ego", aldus Gilles De Bilde bij VTM.

Ego

"Het verliezen van een Champions League-finale is ook veel om mee rekening te houden voor Roberto Martinez. Hopelijk voor de Belgen valt het allemaal wel mee."

"Je zit al met een Witsel waar helemaal niets meer mee mag gebeuren en dan heb je nog het geval Hazard die al twee jaar op de sukkel is."