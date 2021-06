'Anderlecht dan toch langer door met een van zijn huurlingen? Onderhandelingen lopen'

Bij RSC Anderlecht wordt het een drukke transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. Er wordt ook gekeken naar een huurling.

De optie in het contract van Majeed Ashimeru wordt in ieder geval niet gelicht. Dat is al een tijdje duidelijk geworden.

2,5 miljoen euro

Maar: mogelijk wil Anderlecht hem wel langer aan boord houden via een andere constructie, weet men bij Het Laatste Nieuws.

Het gaat met Salzburg aan de onderhandelingstafel zitten, omdat het 2,5 miljoen euro (de prijs van de aankoopoptie) te veel vindt.