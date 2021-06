Het seizoen doorgelicht: furieus seizoensbegin met weergaloze Holzhauser, maar daarna kleine terugval voor Beerschot

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: Beerschot.

Verwachting voor het seizoen

Net zoals voor OH Leuven was er ook voor Beerschot de voorbije zomer nog heel wat verwarring over een mogelijke promotie naar 1A. De club kreeg wel zo goed als geen rust in het tussenseizoen en dus begonnen de spelers al vrij vermoeid aan hun avontuur in de Jupiler Pro League.

Toch wilde de club indruk maken in de hoogste voetbalklasse en dus werden er enkele gerichte versterkingen binnengehaald. Jan Van den Bergh keerde terug naar de club en ook enkele spitsen zoals Blessing Eleke en Musashi Suzuki werden binnengehaald. Daarnaast werd Ismaila Coulibaly gehuurd van Sheffield United en de 19-jarige middenvelder zou dit seizoen een bijzonder goede indruk maken.

De realiteit

Hoewel de spelers dus weinig rust hadden gekregen in het tussenseizoen, was daar in het begin van dit voetbaljaar weinig van te merken. De troepen van Hernan Losada brachten leuk en aanvallend voetbal op de mat en hoewel de tegenstanders vlot konden tegenscoren, bleven ze regelmatig met 0 punten achter.

op speeldag twee en drie stond Beerschot zelfs even mee aan de leiding en ook de weken daarna bleven de Ratten goed meedraaien bovenin. Na de heenronde stond Beerschot namelijk nog steeds op een uitstekende vierde plaats.

© photonews

De dirigent van Beerschot dit seizoen was ongetwijfeld Rapha Holzhauser. De Oostenrijker kan fabelachtige statistieken voorleggen, want de centrale middenvelder was dit seizoen goed voor 16 goals en 16 assists in 34 wedstrijden.

Na de heenronde kwam echter een kleine terugval voor Beerschot. Hernan Losada kreeg de club niet meer op de rails en na twintig speeldagen koos de Argentijn voor een nieuw avontuur in de Verenigde Staten bij D.C United. Will Still nam het roer over, maar ook onder Still bleven de goede resultaten uit. Uiteindelijk zou Beerschot wel tot de laatste speeldag kans maken op de play-offs, maar de club zou op de negende plaats eindigen dit seizoen.

De toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit voor Beerschot? Met Peter Maes heeft de club alvast voor een nieuwe trainer met een harde hand gekozen, maar Maes heeft in het verleden al laten zien dat het kan werken. Zo behaalde hij onder meer twee bekerwinsten en Europees voetbal met Sporting Lokeren. Ook bij KV Mechelen, KRC Genk, Lommel en het voorbije seizoen bij STVV liet Peter Maes mooie dingen zien.

De grote vraag is of Rapha Holzhauser bij de ploeg zal blijven. Uiteraard is er heel wat interesse in de sterkhouder, maar Beerschot zou hem maar al te graag op 't Kiel houden. Holzhauser tekende enkele maanden geleden nog een nieuw contract tot 2023, wat er ook op wijst dat de Oostenrijker gelukkig is bij Beerschot.