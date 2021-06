Anderlecht en Verschaeren zijn er nog steeds niet uit: "Daarom moet er niet gesproken worden over mijn contractverlenging"

Het blijft wachten op de contractverlenging van Yari Verschaeren bij RSC Anderlecht. De middenvelder zelf heeft zijn krabbel nog niet gezet. En de heisa begint hem te frustreren.

Yari Verschaeren maakt momenteel deel uit van de selectie voor Jong België. Al staat de middenvelder van RSC Anderlecht wel op de reservelijst om mee te gaan naar het EK. Al is die kans héél klein.

Ondertussen staan er een pak vraagtekens achter zijn toekomst. Verschaeren weigert al een tijdje een contractverlenging te tekenen, terwijl zijn contract medio 2022 afloopt.

© photonews

Met andere woorden: Anderlecht moet hem overtuigen of verkopen. Voor Verschaeren gaat de discussie niet meteen over het financiële aspect, maar de middenvelder wil zekerheid krijgen dat hij de komende seizoenen één van de dragende spelers zal zijn.

Waarom niet? Er is simpelweg niets veranderd

“Er moet niet gesproken worden over mijn contractverlenging”, reageert Verschaeren gefrustreerd in Het Nieuwsblad. “Niet omdat ik er niet wil over praten, maar simpelweg omdat er niets veranderd is.”