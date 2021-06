Genk heeft deal met club voor Braziliaanse spits, maar nu is er plots een kink in de kabel

KRC Genk had met de 20-jarige Braziliaan Rodrigo Muniz een uitstekend alternatief gevonden voor Paul Onuachu.

De kans dat Paul Onuachu volgend seizoen nog bij Racing Genk speelt, lijkt bijzonder klein. De Limburgers hadden al een deal rond met Flamengo. Vijf miljoen euro en nog een meerwaarde van 20 procent op de doorverkoop, zo was bij O Dia te lezen.

De club bezat echter slechts de helft van de transferrechten op Muniz. Maar ook met Desportivo Brasil dat de andere helft in handen heeft, is er een deal gesloten.

Flamengo zou bij de spits aandringen om de deal met Racing Genk te sluiten, maar hij zou niet tevreden zijn met het jaarloon van 120.000 euro dat Genk hem biedt. Ofwel moet Genk met meer over de brug komen, ofwel kiest hij een andere aanbieding.

Dat loon is inderdaad laag, omdat Muniz bij Flamengo een beloftencontract had. Daarom bood Genk hem 'slechts' 120.000 euro per jaar. Muniz zou rond de 500.000 euro per jaar willen vangen.