Het seizoen doorgelicht: hoe een turbulent seizoen alsnog een boerenjaar werd voor KRC Genk

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: KRC Genk.

De verwachting voor het seizoen

De Limburgers sloten het seizoen 2019-2020 af op een teleurstellende zevende plaats. Een plekje in de top vier was de ambitie van KRC Genk voor aanvang van het seizoen. En daar werd ook naar geïnvesteerd: Genk had bijna 16 miljoen veil om Daniel Munoz, Cyriel Dessers, Bastien Toma en Gerardo Arteaga naar de Luminus Arena te halen.

De realiteit

De jonge Hannes Wolf kreeg de Genkse motor niet op toerental. De Duitser trok het tactische keurslijf te strak aan, wat het spelpeil allerminst ten goede kwam. Na een magere vijf op vijftien betaalde Wolf het gelag. Jess Thorup, die niet veel eerder de laan werd uitgestuurd bij AA Gent, bleek de juiste man op de juiste plaats.

De Deen bracht het spelplezier terug in de kwalitatieve spelersgroep van Genk. Bongonda, Ito en Onuachu waren vaak onstopbaar. Ook de terugkeer van Bryan Heynen na een zware knieblessure hielp Genk zienderogen. Het was Thorup die de basis legde voor het clubrecord van zeven zeges op rij. De basis, want de verbazing in de Luminus Arena was groot toen Thorup eind oktober, na amper vijf wedstrijden aan het roer, Genk verliet voor FC Kopenhagen.

Het Genkse bestuur toverde John van den Brom uit de hoge hoed. De Nederlander borduurde initieel voort op het succesrecept van Jess Thorup. Genk werd zowaar herfstkampioen, waarna de motor stokte. Van den Brom goochelde met formaties en opstellingen, maar veel leverde dat na nieuwjaar niet op. Na een 5 op 27 lag Van den Broms hoofd dan ook op het kapblok voor de verplaatsing naar Charleroi. Net daar zorgde KRC Genk voor de kentering door er met goed voetbal te gaan winnen: 1-2, met dank aan een doelpunt van Kristian Thorstvedt. De Noor was sindsdien als nummer tien niet meer weg te denken uit het elftal.

Vanaf toen ging het alsmaar crescendo in de Luminus Arena. Van de laatste vijftien wedstrijden ging er welgeteld eentje verloren: de (min of meer) overbodige laatste wedstrijd van de reguliere competitie op bezoek bij Antwerp.

In het Koning Boudewijnstadion ging KRC Genk verdiend met de beker aan de haal na een zege tegen Standard. In de Champions' play-offs onderstreepten de Limburgers hun goede vorm met een duizelingwekkende 16 op 18. Dankzij deze schitterende reeks bezorgden ze het onfeilbaar gewaagde Club Brugge het nodige angstzweet op weg naar de landstitel.

De toekomst

Genk draaide gedurende maanden op volle toeren en dat is ook de rest van Europa niet ontgaan. Doelpuntenmachine Paul Onuachu en rots in de branding Jhon Lucumi mogen KRC Genk bij een goed bod verlaten. Voor het overige liet Peter Croonen weten dat in principe alle basisspelers zullen blijven, dus ook jongens als Junya Ito of Théo Bongonda.

Het beloven dan ook erg drukke weken te worden voor Dimi de Condé en co. Zeker de zoektocht naar een waardige vervanger van Paul Onuachu wordt primordiaal. Voor zover dat dat mogelijk is uiteraard. De Nigeriaan scoorde dit seizoen liefst 35 keer en moet Genk minstens 25 miljoen euro opleveren komende zomer. Met Mark McKenzie en Angelo Preciado haalde Genk afgelopen winter alvast twee stevige defensieve aanwinsten in huis, terwijl met Juklerod al geanticipeerd werd op een mogelijk vertrek van Jere Uronen. Onlangs werd met Mujaid Sadick nog een extra centrale verdediger weggeplukt bij Deportivo La Coruna, waardoor het defensieve compartiment al op punt lijkt te staan.