CONMEBOL: vlotte overwinning voor Colombia ondanks rode kaart KRC Genk-speler, Messi scoort in gelijkspel Argentinië

De voorbije nacht stonden er drie kwalificatiewedstrijden op het programma in Zuid-Amerika voor het WK voetbal in 2022. Argentinië raakte niet verder dan een gelijkspel tegen Chili, terwijl Colombia een vlotte overwinning boekte tegen Peru.

Argentinë begon nochtans uitstekend aan de wedstrijd tegen Chili. Na 23 minuten kwamen de Argentijnen op voorsprong via sterspeler Lionel Messi. Hij opende de score via een strafschop. Tien minuten voor de rust zorgde Alexis Sanchez echter voor de gelijkmaker en 1-1 was meteen ook de eindstand.

Colombia haalde het dan weer vlot met 0-3 van Peru. Yerry Mina, Mateus Uribe en Luis Diaz waren de doelpuntenmakers. Daniel Munoz, speler van KRC Genk, kende een debuut in mineur, want drie minuten na zijn invalbeurt moest hij al gaan douchen met een rode kaart. In de derde kwalificatiewedstrijd speelde Uruguay 0-0 gelijk tegen Paraguay.

In de stand staat Brazilië aan de leiding met één punt voorsprong op Argentinië. De Brazilianen hebben ook één wedstrijd minder gespeeld. Ecuador volgt op de derde plaats en Paraguay en Uruguay vervolledigen de top 5.