'Middenvelder OH Leuven trekt naar Charleroi'

Bij OH Leuven mogen er ook flink wat spelers deze zomer andere oorden opzoeken. Voor sommigen zal dat ook meteen een nieuwe club opleveren, zoveel is duidelijk.

Aboubakar Keita is er zo eentje. De 23-jarige middenvelder ligt nog een jaar onder contract bij OH Leuven, maar komt er niet meer in de plannen voor.

Charleroi

Als we Sudpresse mogen geloven, dan zal hij een van de komende dagen aansluiten bij Charleroi, een reeksgenoot.

De Ivoriaan komt al even niet meer nadrukkelijk voor in de plannen van coach Brys (3 matchen afgelopen seizoen) en zou zo op zoek gaan naar meer speelminuten.