Nieuwe prijs voor belangrijk pion KRC Genk, toekomst blijft onduidelijk

Het seizoen van Paul Onuachu mocht er meer dan zijn. En daarvoor is hij uiteraard al meermaals in de bloemetjes gezet.

De spits van KRC Genk heeft er na de prijs voor topschutter en de prijs voor Profvoetballer van het Jaar een derde prijs bij.

Ebbenhouten Schoen

Zo is hij verkozen tot Ebbenhouten Schoen, de beste speler van de Jupiler Pro League van Afrikaanse origine.

Een grote verrassing was dat op zich natuurlijk niet. Maandag kreeg hij de prijs uitgereikt in de Luminus Arena. Over zijn toekomst is het nog koffiedik kijken.