Kalendercommissie is blauw-zwart niet gunstig gezind: erg zwaar programma voor Club Brugge na Europese wedstrijden

Club Brugge heeft zich voor de tweede opeenvolgende keer tot kampioen gekroond. En dus is het uitkijken naar wat ze volgend seizoen kunnen in de Belgische competitie én in Europa. De kalender is hen alvast niet echt gediend.

Bij de bekendmaking van de kalender van het nieuwe seizoen werd meteen duidelijk dat de start voor Club Brugge op zich nog wel meevalt: Eupen (thuis), Union (uit), de Brugse derby (thuis), Zulte Waregem (uit) en Beerschot (thuis). Zwaar programma Maar als er Europees moet gespeeld worden? Dan wordt een en ander toch wel moeilijker. Zeker de matchen na een mogelijke Europese trip zijn allerminst van de poes te noemen. Na speeldag 1 volgt een duel in Charleroi, twee weken later een trip naar Anderlecht. En ook na speeldagen 3 (op Antwerp), 4 (thuis Standard) en 5 (op Genk) wachten erg zware duels. Na speeldag 6 volgt een thuisduel tegen Zulte Waregem.