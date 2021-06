Nog wat moeilijker voor Anderlecht om Nmecha te houden: ook nummer 8 uit Bundesliga ziet in hem ideale spits

Waar ligt de toekomst van Lukas Nmecha? Als Anderlecht hem nu nog weet te houden, zou het echt wel een huzarenstukje zijn, aangezien Nmecha naar winst geleid heeft op het EK voor beloften. De interesse van verschillende ploegen wordt aangewakkerd.

De bal ligt uiteraard in het kamp van Manchester City, dat nog altijd eigenaar is van Nmecha. Kan City zich vinden in nog een uitleenbeurt of wil het Nmecha definitief van de hand doen, nu er sowieso voldoende belangstelling is?

Na de prestaties van Nmecha op het EK voor beloften werd meteen al duidelijk dat Sporting Lissabon in hem geïnteresseerd is. Ondertussen melden verschillende Duitse media dat ook Mönchengladbach wel iets in Nmecha ziet.

Juiste profiel

De aanvaller zou dan dus kunnen terugkeren naar zijn thuisland. Mönchengladbach speurt op de transfermarkt naar een nieuwe spits en Nmecha zou het ideale profiel hebben om aangetrokken te worden door de nummer acht uit de Bundesliga. Of er echter al sprake is van concrete interesse en eventuele biedingen, wordt nog niet vermeld.