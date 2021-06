Europese topclubs al in de rij voor opvolger Haaland bij Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg zag Erling Haaland vertrekken en dat zijn toch heel wat doelpunten op een seizoen. Maar de Duitse club vond snel een opvolger: Patson Daka. En daarvoor staan de Europese clubs nu al in de rij.

Volgens de Daily Express hebben Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Leicester City interesse in de 22-jarige Zambiaan.

De belangstelling is wel te verklaren, want Daka maakte in het afgelopen seizoen 27 doelpunten uit 28 competitiewedstrijden. Dat zijn cijfers die aan Haaland doen denken.