Lamkel Zé kondigt vertrek bij Antwerp aan: "Ik wil al sinds vorig seizoen vertrekken, maar nu is het een juist moment"

Didier Lamkel Zé heeft er een turbulent seizoen opzitten. De flankaanvaller zat in de B-kern, maar groeide vervolgens alsnog uit tot één van de sterkhouders van het stamnummer één. Al heeft zijn laatste wedstrijd in het rood en wit zo goed als zeker gespeeld.

Het moet gezegd: de fans van Antwerp FC hadden Didier Lamkel Zé op een bepaald momenten willen lynchen, maar zonder de Kameroener had de Great Old wellicht geen ticket voor de Europa League gehaald.

"Mensen oordelen vaak zonder iemand echt te kennen", aldus Lamkel Zé bij Griffe 2 Foot. "Ik ben geen slechte jongen, maar ik lach graag en speel graag voetbal. Sommigen hebben me naar beneden willen halen, maar ik ken mezelf."

© photonews

Frank Vercauteren haalde LZ7 uiteindelijk terug bij de A-kern. "De nieuwe coach had een goede mentaliteit. Een beetje zoals Laszlo Bölöni. Hij luisterde niet naar wat over me gezegd werd. Ik heb dan ook enkele prestaties geleverd waar ik trots op ben."

Ik maakte tegen RSC Anderlecht het belangrijkste doelpunt van het seizoen

"Ik maakte tegen RSC Anderlecht zelfs het belangrijkste doelpunt van het seizoen", besluit Lamkel Zé. "Daardoor speelt Antwerp volgend seizoen Europa League. Maar ik denk dat het mijn laatste seizoen was. Ik wil al sinds vorig seizoen vertrekken, maar nu is het een juist moment."