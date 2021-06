AA Gent buitenbeentje in de G5: €13 miljoen aan binnenlandse transfers het voorbije jaar

Veel Belgische clubs leven van transferinkomsten. Daarvoor richt men het vizier vaak op het buitenland: ergens iemand voor een prikje wegkopen, om later hopelijk te cashen. AA Gent is wat dat betreft een buitenbeentje: de Buffalo's keken de voorbije seizoenen vooral binnen de eigen landsgrenzen.

Gianni Bruno, Andrew Hjulsager, Julien De Sart… De drie nieuwkomers van AA Gent hebben hun sporen al verdiend in de Jupiler Pro League. Een bewuste keuze van Ivan De Witte en Michel Louwagie. Je betaalt in verhouding meer om een speler weg te plukken bij een concurrent, maar het risico is veel minder groot. Spelers kennen de competitie, hebben geen of nauwelijks aanpassingsperiode nodig en zijn meteen inzetbaar. Iets wat voor een topclub van essentieel belang is, zeker wanneer er een stevige transfersom is neergeteld.

En net daardoor is AA Gent het buitenbeentje in de G6, de traditionele G5+Antwerp. Zo ging Club Brugge het voorbije seizoen geen enkele speler oppikken in de Belgische competitie. Standard haalde vorige zomer Laurent Henkinet op bij OHL, zij het transfervrij.

KRC Genk deed hetzelfde met Simen Jukleröd van Antwerp, Anderlecht met Refaelov en Coosemans. De enige G6-club die afgelopen de portefeuille bovenhaalde voor binnenlandse transfers, was de Great Old. Jean Butez (Moeskroen, 1 miljoen), Guy Mbenza (Cercle Brugge, 0.7 miljoen), Pieter Gerkens (Anderlecht, 0.7 miljoen), Frank Boya (Moeskroen, transfervrij). Die 2,4 miljoen is echter maar een peulschil in vergelijking met AA Gent.

13.25 miljoen*

Vorig seizoen ging AA Gent met wisselend succes shoppen in de Jupiler Pro League. Dankzij de miljoenen van de verkoop van Jonathan David gingen de Buffalo’s naar hartenlust shoppen in België:

Nurio Fortuna (Charleroi): 6 miljoen

Sven Kums (Anderlecht): 1,5 miljoen

Alexandre De Bruyn (STVV): 0,6 miljoen

Jordan Botaka (STVV): 0,6 miljoen

Dino Arslanagic (Antwerp): transfervrij

Sinan Bolat (Antwerp): transfervrij

Davy Roef (Anderlecht): transfervrij

Tarik Tissoudali (Beerschot): 0,75 miljoen

En ook dit seizoen lijken de Buffalo’s verder te gaan op de ingeslagen weg:

Gianni Bruno (Zulte Waregem): 2 miljoen

Andrew Hjulsager (KV Oostende): 1,8 miljoen

Julien De Sart (KV Kortrijk): transfervrij

*cijfers via www.transfermarkt.com