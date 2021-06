Anderlecht heeft een oogje op een jeugdproduct van Liverpool

Anderlecht is nog op zoek naar aanvallende versterkingen en heeft deze mogelijks gevonden in The Championship.

Het Britse Sky Sports heeft bericht dat Yan Dhanda op het verlanglijstje van Anderlecht zou prijken. Dhanda is een 22-jarige Engelsman van Indische afkomst die momenteel actief is bij Swansea City. Bij de club uit de Championship heeft Dhanda echter nog maar een contract voor één seizoen, waardoor hij een opportuniteit kan blijken. Zijn marktwaarde wordt geschat op 1 miljoen euro, en werd hij opgeleid bij Liverpool. De aanvallende middenvelder kwam dit seizoen 26 wedstrijden in actie in de The Championship waarin hij éénmaal tot scoren kwam en drie assist gaf.