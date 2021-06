Antwerp heeft niet stilgezeten en wil uithalen op de transfermarkt

Bij Antwerp is de trainersstaf al volledig rond maar er zijn nog veel andere hete hangijzers die behandeld moeten worden. Allereerst een nieuwe sportief directeur maar Antwerp wacht daar niet op en maakt al werk van inkomende transfers.

Na het vertrek van Luciano D'Onofrio moet Antwerp op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Sven Jaecques ging deze vraag niet uit de weg: “Het had zeker al gekund dat er een nieuwe sportief directeur stond. Maar het is geen makkelijke functie, zeker niet omdat je iemand moet vervangen die in een boegbeeld is in het Belgisch en Europees voetbal. We moeten ook iemand vinden die in ons team past. Ik mag zeggen dat we wekelijks met twee à drie mensen spreken, maar we gaan niet zomaar iemand pakken, het moet de juiste persoon zijn. We nemen onze tijd. Het was wel belangrijk dat we – gezien de korte vakantie, zoals altijd in België – snel een coach aanstelden. "

Antwerp kondigde gisteren de komst aan van Michael Frey. Dat kan u HIER lezen. Antwerp was al van in januari geïnteresseerd in hem maar kon hem toen niet losweken bij Waasland-Beveren. Antwerp hoopt alvast snel nog nieuwe spelers voor te stellen volgens Sven Jaecques: "Vandaag of morgen hopen we nóg iemand voor te stellen!" (Jelle Bataille, red.)

Tot slot zijn er nog een aantal hete hangijzers zoals het aflopend contract van Mbokani. “Of we hem nog voor de eerste training willen verlengen? Kijk, Mbokani is een zeer speciaal persoon op dat vlak. Als je één fout kan maken, is dat je er een datum op gaat plakken. (al lachend) En hij wil nog altijd voor vijf jaar verlengen, terwijl wij nog altijd maar een half jaar willen geven. Ik kan er nog niks van zeggen. Zeker omdat Mbokani ooit al eens afscheid heeft genomen, na de match tegen Charleroi, en daar dan toch nog op terugkwam.”

Lamkel Zé heeft, zoals elke zomer, zijn vertrekwens nog maar eens uitgesproken. Sven Jaecques was hier heel duidelijk in. "Op dit moment hebben we nog geen enkel concreet bod op Didier ontvangen. Dus dan kunnen we ook niets overwegen. Hij is een van de spelers die het in zich heeft om een stap hogerop te zetten en die dat ook zou willen. Maar voetbal blijft een kwestie van vraag en aanbod.”