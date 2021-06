Na acht maand blessureleed is Van Crombrugge opnieuw speelklaar bij Anderlecht

Doelman Hendrik Van Crombrugge maakt in de oefenwedstrijd tegen KV Oostende zijn wederoptreden bij RSC Anderlecht.

Na een operatie aan de rug kan Hendrik Van Crombrugge na acht maand zijn heroptreden maken in doel bij RSC Anderlecht. Sinds 8 november van vorig jaar heeft hij geen speelminuten meer gepakt. Dat knaagde, maar het herstel liet langer op zich wachten.

Een eerder wederoptreden lag in de mogelijkheden, maar de medische staff wou geen risico nemen. Nu vrijdag speelt hij niet tegen STVV, zo meldt La Dernière Heure, maar Van Crombrugge is wel van de partij in de oefenpot tegen KV Oostende op 2 juli.