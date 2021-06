Antwerp op bezoek in het vaccinatiecentrum

Net zoals de rest van de bevolking is het ook de beurt aan de profvoetballers om zich te laten vaccineren. Zo was het vandaag de beurt aan de spelers van Antwerp.

Voor de spelers van Antwerp stond er maar één training op het programma vandaag. Deze was in de voormiddag want tijdens de namiddag stond een bezoek aan het vaccinatiecentrum van Spoor Oost op het programma.

Volgens Gazet van Antwerpen werden de spelers gevaccineerd met Johnson & Johnson. Daar is maar één prik voor nodig.

Zodoende zijn de spelers op tijd beschermd voor hun eerste buitenlandse trip. Dit is de stage naar het Nederlandse Horst die zal doorgaan van maandag 5 juli tot en met zaterdag 10 juli.

De volgende buitenlandse trip van Antwerp zal pas eind augustus zijn voor de voorrondes van de Europa League.