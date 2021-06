Standard Liège komt met officiële communicatie over Michel Ange Balikwisha

Wat eerder op de dag nog een gerucht was heeft Standard Liège officieel bevestigd.

Eerder op de dag kwam het nieuws naar buiten dat Michel Ange Balikwisha via de 'Wet van '78' wil vertrekken bij Standard Liège. Dit kan u HIER lezen. Het leek eerst op wat spierballentaal om zijn transfer naar Antwerp (of toch nog Club Brugge) in een stroomversnelling te brengen. Niets bleek minder waar. Want Standard Liège kwam met onderstaand persbericht naar buiten. De Belgische belofte wil dus wel degelijk onder zijn contract bij Standard onderuit.

Standard reageert verbolgen op het nieuws.

Persbericht Standard Liège

Standard de Liège ontving vandaag een eenzijdige beëindigingsbrief op basis van de zogenaamde wet van 1978 betrekkende zijn speler Michel-Ange BALIKWISHA. Deze eenzijdige verbreking van het contract tussen de speler en de club refereert naar geen enkel motief en werd zonder voorafgaande kennisgeving verzonden.

Standard de Liège steekt al enkele jaren enorm veel energie in de opleiding van zijn jonge spelers. De club constateert met droefheid dat Michel-Ange, een parel van de Academie, heeft besloten een daad te stellen die zeer schadelijk is voor de belangen van Standard de Liège. Deze bevinding is des te betreurenswaardiger gezien het vertrouwen dat de club in hem heeft getoond tijdens het afgelopen seizoen, waarin Michel-Ange heeft gepresteerd. Bovendien zat Standard de Liège in vergevorderde onderhandelingen met belangrijke clubs over de transfer van Michel-Ange, zoals de pers de afgelopen dagen ook heeft gemeld.

Onze club heeft altijd alles gedaan wat in haar vermogen ligt om de ontwikkeling van haar werknemers-spelers te verzekeren, zowel binnen Standard de Liège als in het kader van hun toekomstige carrière. Het feit dat veel spelers uit de Academie van de club actief zijn bij Europese clubs, toont dit aan.

Desondanks had Standard de Liège vernomen dat Michel-Ange en zijn "zaakwaarnemer" - de heer Didier FRENAY - in gesprek waren met de ene of de andere club uit de Jupiler Pro League, zonder dat we daar formeel van op de hoogte waren. Onze club kan zich op geen enkele manier voorstellen dat één van deze clubs op eender welke wijze betrokken zou kunnen zijn bij deze eenzijdige breuk.