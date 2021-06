Verrassende wending: Balikwisha wil Standard verlaten dankzij 'Wet van '78'

De transfersaga rond Michel Balikwisha krijgt wel een hele speciale wending.

Het Laatste Nieuws weet dat Michel Balikwisha een brief zou gestuurd hebben naar Standard waarin hij zegt zijn contract te verbreken - hij dreigt met de wet van ‘78.

Dat hij een voorkeur heeft om naar Antwerp te gaan in plaats van naar Club Brugge dat kon u HIER al lezen. Tussen Club Brugge en Standard is er een akkoord maar tussen Standard en Antwerp kon niet. Balikwisha wil het spel hard spelen en dwingt via deze weg zijn vrijheid af.

Wie gaat deze veldslag winnen?