Soap neemt nieuwe wending: 'Standard-speler heeft keuze tussen Antwerp en Club Brugge gemaakt'

De soap rond Michel-Ange Balikwisha is zo goed als voorbij. De speler zelf heeft alvast de knoop doorgehakt.

Michel-Ange Balikwisha leek zo goed als zeker een speler van Club Brugge. Antwerp FC kwam zich echter met de zaken moeien.

Speelminuten

En dat lijkt nu ook op te leveren, want de speler zelf wil liefst van al naar Antwerp - waar hij vermoedelijk meer speelminuten kan krijgen in vergelijking met bij blauw-zwart.

Ook de financiële voorwaarden zouden volgens Het Laatste Nieuws beter zijn bij The Great Old. Antwerp heeft - in tegenstelling tot Club Brugge - wel nog geen akkoord op clubniveau.