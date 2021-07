Antwerp speelt gelijk tegen Nederlandse subtopper, maar ziet Jelle Bataille uitvallen

Antwerp oefende zaterdagmiddag tegen Utrecht, een subtopper uit Nederland. De ex-ploeg van John van den Brom finishte vorig seizoen op een zesde plaats. De Great Old kwam 2-0 voor, maar uiteindelijk eindigde het oefenduel op een 2-2 gelijkspel.

Iets voorbij het halfuur moest nieuwkomer Jelle Bataille noodgedwongen naar de kant. Bij de Great Old bidden ze dat de blessure van de belofteinternational niet al te ernstig is. Na doelpunten van aanvoerder Ritchie De Laet (48') en Guy Mbenza op strafschop (65') kwam Antwerp op een dubbele voorsprong.

Kerk (80') zorgde voor de aansluitingstreffer. In de wedstrijd die 2x30 minuten duurde zorgde Boussaid in de slotfase voor de gelijkmaker. Bij Antwerp kregen enkele beloften hun kans. Wie er niet bij was, was Didier Lamkel Ze. Het verhaal van de Kameroener bij de Great Old lijkt dit keer écht uitgeschreven, nu hij maandag niet verwacht wordt om maandag met de groep op stage te vertrekken.