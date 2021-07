KV Mechelen legende blaast 80 kaarsjes uit

Een echte KV Mechelen legende en clubman wordt vandaag 80 jaar.

Wie Fi Van Hoof zegt, zegt KV Mechelen en omgekeerd. De Mechelaar is een geboren clubman en heeft bijna elk mogelijke functie binnen de club uitgeoefend.

Zo sloot hij op 11 jarige leeftijd aan bij de club om uit te groeien tot speler in het eerste elftal. Hij zou 8 seizoen in het eerste elftal van KV Mechelen spelen om nadien jeugdtrainer te worden bij de club.

Fi Van Hoof was onder andere ook assistent van Aad De Mos in de meest succesvolste periode van de club eind jaren 80 begin jaren 90. Even maakte hij de overstap naar Sporting Lokeren maar keerde snel terug bij KV Mechelen om sportief directeur te worden. Hij werd zelfs even hoofdtrainer ad interim.

Hij was ook één van de leidende figuren van de redding van KV Mechelen.