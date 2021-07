Niet alleen Adrien Trebel ontbreekt in selectie Anderlecht voor zomerstage: een overzicht van de spelers die lijken te mogen vertrekken

De grootste naam is uiteraard Adrien Trebel. Zoals u HIER kan lezen, behoort Trebel niet meer tot de A-kern van de Belgische club. De Franse middenvelder lijkt dan ook te mogen vertrekken deze zomer.

Trebel is echter niet de enige naam die ontbreekt in de selectie van Anderlecht. Ook spelers als Vranjes, Bakkali, Sanneh en Nkaka zijn er niet bij. Deze spelers werden het voorbije seizoen al uitgeleend. Een overzicht van de spelers die de selectie wel hebben gehaald, kan u hieronder terugvinden.

La sélection du RSCA pour le stage de préparation. De zesdaagse zomerstage vindt plaats van 5/7 tot 10/7 in Alkmaar. šŸŸ£āšŖ