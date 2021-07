Geen Adrien Trebel meer in de A-kern van Anderlecht: middenvelder vertrekt niet mee op stage

Anderlecht lijkt deze zomer afscheid te zullen nemen van Adrien Trebel. De middenvelder is namelijk niet meer welkom in de A-kern van de Belgische club, want hij vertrekt niet mee op stage. Trebel speelt al sinds 2016 voor Anderlecht, maar daar lijkt dus verandering in te komen.

Anderlecht heeft deze middag haar selectie bekendgemaakt voor de zomerstage in het Nederlandse Alkmaar, maar Adrien Trebel is daar niet meer bij. De middenvelder zou niet meer tot de A-kern van Anderlecht behoren. Wie wel mee op stage vertrekt, zijn de nieuwkomers. Zo zijn Wesley Hoedt, Taylor Harwood-Bellis, Sergio Gomez en Lior Refaelov wel van de partij. Anderlecht heeft een selectie van 38 spelers klaar voor de stage. La sélection du RSCA pour le stage de préparation. De zesdaagse zomerstage vindt plaats van 5/7 tot 10/7 in Alkmaar. šŸŸ£āšŖ More info on https://t.co/qCMzUKRYgV pic.twitter.com/fCeW1kYdJn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 3, 2021