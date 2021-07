'Niet enkel Antwerp, maar ook andere Belgische topclub zou graag stunten met Rode Duivel'

Dat Antwerp interesse heeft in Toby Alderweireld is niet uit de lucht gegrepen. Maar er is nóg meer interesse in hem, zo blijkt.

Toby Alderweireld wil weg bij Tottenham, Antwerp informeerde dan ook meteen naar de voorwaarden voor een eventuele transfer. Blauw-zwart Mega Toby speelde ooit nog in de jeugdlichtingen van Germinal Ekeren en is een fiere Antwerpenaar, maar de prijs is niet minnetjes. Volgens The Sun is echter niet enkel Antwerp geïnteresseerd, want ook Club Brugge zou naar de voorwaarden van de Rode Duivel hebben gevraagd. Tot op heden is een transfer vanwege de hoge transfersom (15 miljoen euro of meer) niet aan de orde.

