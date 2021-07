Racing Genk moet middenvelder tijdens competitiestart missen

Ivoorkust neemt deel aan het olympisch voetbaltoernooi in Tokio. Liefst vier spelers uit hun selectie verdienen hun brood in ons land.

Ivoorkust neemt het in de groepsfase op tegen Saoedi-Arabië, Duitsland en Brazilië. De bekendste namen in de Ivoriaanse selectie zijn ongetwijfeld die van Eric Bailly (Manchester United) en Franck Kessie (AC Milan).

Belgische enclave

Vier van de 22 geselecteerden verdienen hun brood in België. Zo werd Eboué Kouassi opgeroepen door Soualiho Ahidara. Kouassi begon onder Hannes Wolf vorig seizoen als basisspeler bij KRC Genk. Onder Thorup en Van den Brom verdween de 23-jarige defensieve middenvelder van het toneel. Door zijn selectie voor de Olympische Spelen ziet Kouassi ook de competitiestart bij Genk aan zich voorbijgaan. Hetzelfde geldt voor Eupen-speler Silas Gnaka.

Ook Kader Keita (Westerlo, 1B) en Mory Keita (Wezet, Eerste Nationale) werden opgeroepen, maar zij zullen tijdig terugkeren om de competitiestart mee te maken. De eerste speeldag in 1B staat immers geprogrammeerd in het weekend van 13 augustus, in Eerste Nationale rolt de bal pas op 11 september.