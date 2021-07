PSG én Sergio Ramos zijn zeker van elkaar, maar: 'Deze twee obstakels moeten overwonnen worden om nieuws officieel te maken'

Sergio Ramos gaat zijn carrière zo goed zeker voortzetten bij PSG. De laatste punten en komma's in het contract worden momenteel besproken. Concreet zijn er momenteel nog twee obstakels die overwonnen moeten worden.

Sergio Ramos geniet momenteel van vakantie in afwachting van een telefoontje uit Parijs. Het is inmiddels zeker dat de verdediger voor PSG zal gaan spelen. Dat lieten we eerder vandaag al weten. De Spanjaard stuurde zijn broer al vooruit om twee knopen te ontwarren.

Er is namelijk nog geen honderd procent overeenstemming over het loon en de duur van het contract. Ramos wil een tweejarig contract, terwijl PSG eerder aan een een overeenkomst voor één seizoen met een optie op een extra jaargang denkt.

© photonews

Daarnaast wil Ramos zijn loon van bij Real Madrid behouden. De Koninklijke stortte elk jaar namelijk vijftien miljoen euro op zijn bankrekening. Le Parisien weet dat er een akkoord in de maak is.

Compromis

PSG kan het zich niet veroorloven om die miljoenen op te hoesten in het kader van de Financial Fair Play. We krijgen dus een compromis waarin Ramos zijn tweejarig contract zal krijgen, maar wel tevreden moet zijn met pakweg twaalf of dertien miljoen euro per seizoen.