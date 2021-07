Vedran Runje heeft nieuwe job als keeperstrainer al beet

Vedran Runje streek via Luciano D'Onofrio in 2017 neer als keeperstrainer bij Antwerp. Na vier jaar werd zijn aflopend contract bij de Great Old niet verlengd. Lang zat de Kroaat echter niet zonder job.

Vedran Runje is namelijk de nieuwe keeperstrainer van Porto. Bij Porto vindt Runje met T1 Sergio Conceiçao een ex-ploegmaat van zijn Standard-periode terug. De 45-jarige Kroaat (22 caps) speelde tussen 1998 en 2004 net geen 200 wedstrijden in het shirt van Standard. Na Antwerp wordt Porto nog maar de tweede club voor Runje als keeperstrainer. Porto werd vorig seizoen in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door latere winnaar Chelsea. In eigen land moest de 29-voudige landskampioen vrede nemen met een tweede plaats, achter Sporting Lissabon. ⚽A nossa equipa técnica em modo 2021/22



ℹ Vedran Runje é o novo elemento da equipa, fazendo dupla de treinador de guarda-redes com Diamantino Figueiredo#FCPorto #FCPortoPreSeason pic.twitter.com/ERYUOCXZ9r — FC Porto (@FCPorto) July 2, 2021