OFFICIEEL: OHL huurt centrale verdediger van Olympique Lyon

OHL heeft één van zijn transfertargets beet. Een centrale verdediger van Olympique Lyon komt de Leuvenaars versterken op huurbasis. Lyon leent de Turk Cenk Özkacar uit aan OHL. Sinds de zomer van vorig jaar is Özkacar eigendom van Lyon.

OHL was op zoek naar defensieve versterking en heeft dus de transfer van Özkacar reeds kunnen afronden. "Met Cenk Özkacar halen we onze eerste versterking voor het nieuwe seizoen binnen", zegt technisch directeur Wim De Corte op de site van OHL. "Deze jonge, beloftevolle centrale verdediger brengt met zijn 1m90 de nodige gestalte in het hart van onze defensie."

Özkacar is amper 20 en beleefde op voetbalvlak voorlopig de mooiste tijden in zijn thuisland. "In de Turkse Süper Lig toonde hij al zijn kwaliteiten. Bij Lyon kon hij zich nog niet doorzetten, maar bij OHL wil Cenk nieuwe stappen zetten in zijn carrière."

"Ik ben een harde verdediger die houdt van tackles uitvoeren", stelt de nieuwe OHL-speler zich voor. "Met mijn lengte ben ik sterk in de lucht en op technisch vlak kan ik mijn mannetje staan. De fysiek sterke competitie in België zou mij moeten liggen. De stap naar OH Leuven lijkt me dan ook ideaal voor mijn verdere ontwikkeling. Ik heb er enorm veel zin in om er hier iets moois van te maken."