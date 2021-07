OFFICIEEL: Anderlecht ziet jong talent naar de Franse landskampioen vertrekken

Neerpede is meer dan ooit de levenslijn van RSC Anderlecht. De Brusselaars zijn aangewezen op hun jonge talenten om de wederopstanding in te zetten. Toch kiest niet ieder talent voor het project van Vincent Kompany en co.

Noah Saviolo is een zeventienjarige aanvaller die zijn carrière verderzet bij Lille. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Wassim Lantak, die recent ook naar de Franse landskampioen trok. Met Julien Duranville, Lucas Stassin en Ethan Butera slaagde paars-wit er wel in drie goudklompjes vast te leggen. Anderlecht hoopt vooral supertalent Rayane Bounida op Neerpede te kunnen houden. De vijftienjarige middenvelder kreeg onlangs een rondleiding bij Ajax.