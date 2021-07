Louis van Gaal vindt dat Kylian Mbappé trainen een uitdaging zou zijn: "Tactisch is hij niet de beste"

Louis van Gaal heeft aan de Franse krant L'Equipe een interview gegeven. Daarin stelt hij dat Kylian Mbappé een technisch en fysiek heel begaafde speler is, maar dat er tactisch nog veel werk aan is.

“Ik denk dat ik alle prijzen heb gewonnen doordat ik naar de spelers luisterde, als ze naar me toekwamen met argumenten”, zegt Van Gaal. “Ik probeer controle te hebben over mijn teams, altijd. Als dat niet meer het geval is, vertrek ik. De meeste spelers zien niet wat het beste is voor het hele team. Maar dat is altijd belangrijker dan de individuele belangen van spelers. Stel dat je Kylian Mbappé traint... Ik denk dat het lastig is, een uitdaging.”

“Fysiek en technisch is hij een fantastische speler, maar tactisch heeft hij nog niet het hoogste niveau”, aldus de Nederlander. “Je moet je status en omgeving zien te managen, als mens. Stel je je nederig op? Zie je de gevolgen van bepaalde acties voor je teamgenoten? Dat soort dingen. Denk je dat Neymar voor het team speelt? Ik denk het niet. Spelers als N’Golo Kanté en Luka Modric zijn een goed voorbeeld van spelers die voor het team werken.”