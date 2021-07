🎥 Nieuwe KVK-aanwinst introduceert zich op hilarische wijze in kleedkamer

Als ze in Kortrijk naast het veld even veel plezier beleven aan nieuwe aanwinst Jesaja Herrmann dan op het veld, hebben ze een heel goede speler binnengehaald.

De Duits-Ghanese centrumspits kwam afgelopen week over van Wolfsburg en moest zich nog op een officiële manier introduceren bij de Kortrijkse spelersgroep.

Zoals dat bij veel voetbalkleedkamers het geval is, moest Herrmann een lied naar keuze brengen en laat ons zeggen dat zijn keuze apart is. De eerste seconden is een vrij indrukwekkende beatbox, daarna krijgt hij de lachers op zijn hand.