Jesaja Herrmann stelt zich voor bij nieuwe club: "Ik ben een echte winnaar"

Jesaja Herrmann is toch wel door de grote poort binnengehaald bij KV Kortrijk.

Eerder op de dag circuleerden al beelden van Herrmann die zich met een lied introduceert bij de spelersgroep én daarbij de lachers op de hand krijgt.

Nu stelt de Duitse aanvaller zich voor op de sociale media van de club. "Ik ben een natuurlijk vrolijke jongen maar wil wel atijd winnen", is de opener van Herrmann.

Ook het ontvangst was hartelijk volgens de jonge spits. "De groep heeft me warm ontvangen. Ik ben blij dat ik erbij ben en met de jongens kan trainen, de sfeer op stage is top. Ik wil de club helpen, doelpunten scorenn en dan zullen we zien waar we uitkomen."

Er werd toch nog even teruggekomen op dat opvallende beatbox-filmpje waarbij hij opeens een Lion King-nummer bijhaalt. "Ik hou gewoon van muziek dus ik probeerde even te beatbowen, wat ik blijkbaar dan ook nog niet slecht doe."