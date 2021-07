'Obbi Oulare kan naar subtopper in Engelse tweede klasse'

Obbi Oularé mag van Standard op zoek gaan naar een andere club. En nu zou een club zich hebben aangeboden.

Volgens Het Laatste Nieuws is Obbi Oularé op weg naar Barnsley om daar een contract voor drie seizoenen te tekenen. Barnsley eindigde vorig seizoen 5e in de Championship maar kon via play offs geen promotie versieren.

Diezelfde krant meldt dat Oulare in de winter al naar Barnsley kon gaan maar hun aanbod afwimpelde. Nu zou hij wel geïnteresseerd zijn om het kanaal over te steken.

Obbi Oulare trok in de zomer van 2019 van Watford naar Standard maar kon (mede door blessures) nooit echt doorbreken bij de Rouches. Bij Watford heeft hij amper 5 minuten gespeeld in de Premier League.