KV Kortrijk verliest sterkhouder, die aanbieding tot verlenging naast zich neerlegt

Faïz Selemani gaat niet bij KV Kortrijk blijven. De aanvaller heeft de aanbiedingen om zijn contract te verlengen geweigerd.

Selemani ligt nog één jaar onder contract bij Kortrijk, maar de 27-jarige aanvaller zal deze zomer nog vertrekken. Zijn makelaar, Fouad Ben Kouider, is daar duidelijk in: de enige optie voor Selemani is een transfer.

Sinds hij in 2019 bij Kortrijk aankwam, scoorde Selemani 11 keer in 41 matchen voor de Kerels. Hij geniet heel wat belangstelling. Clubs uit Frankrijk, het Midden-Oosten en Turkije volgen hem. Kortrijk heeft er alles aan gedaan om hem te doen verlengen en verhoogde ook de aanbieding, maar dat was onvoldoende voor de speler en zijn entourage.